Hanoi (VNA) - Le permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), Vo Van Thuong, s’est entretenu en ligne, ce mercredi, le 29 juin, avec le secrétaire général du Parti communiste indien (CPI-M) (marxiste), Sitaram Yechury.

Sitaram Yechury a hautement apprécié les réalisations obtenues par le Vietnam sous la direction du PCV, ainsi que son expérience dans la construction de l'organisation et du système politique et dans la garantie de l'égalité sociale.



Il a déclaré que le CPI-M donne actuellement la priorité au renforcement de la démocratie et à la promotion de l'égalité et du progrès sociaux.

Exprimant sa préoccupation face aux effets néfastes du COVID-19 et à la montée de l'extrême droite et de l'extrémisme, il a déclaré qu'alors que les pays sont confrontés à divers défis actuels, il est important que les partis communistes du monde entier s'unissent et coopèrent les uns avec les autres.



Il s'attend à ce que le CPV et le CPI-M renforcent davantage leurs liens dans les années à venir par des échanges de délégués et le partage d'informations et d'expériences.



Vo Van Thuong, pour sa part, a félicité le CPI-M pour le succès de son 23e Congrès national et Sitaram Yechury pour sa réélection au poste de secrétaire général.



Affirmant que le PCV chérit les relations amicales avec les partis communistes et de gauche dans le monde, en particulier le CPI-M, Vo Van Thuong a convenu d'intensifier les relations bilatérales entre les deux Partis et a proposé plusieurs plans de coopération, tels que l'échange de délégations, le partage d'informations et d'expériences. dans la construction du Parti et l'élaboration de politiques socio-économiques.



Le chef du CPI-M a approuvé les propositions de Vo Van Thuong, se disant prêt à se coordonner avec le PCV pour prendre des mesures spécifiques dans les temps à venir.-VNA