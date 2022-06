Prague (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a participé au 4e Forum politique Asie-Europe (AEPF) et à la 37e réunion du Comité permanent de la Conférence internationale des partis politiques d’Asie (ICAPP), qui se sont déroulés du 10 au 12 juin en République tchèque.

Le chef adjoint de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Ngô Lê Van (premier rang, à gauche) lors du 4e Forum politique Asie-Europe. Photo : VNA

Le forum, fondé en 2017, a attiré la participation de 28 partis de 21 pays asiatiques et européens. Il a discuté des expériences liées au Covid-19, de la mondialisation et l’avenir des relations UE-Asie.Il a adopté une déclaration soulignant l’importance de renforcer le partenariat grâce au rôle important de la coopération des partis politiques vers la durabilité et l’inclusivité.Lors de la 37e réunion du Comité permanent de l’ICAPP tenue dans le cadre de l’AEPF, les participants ont convenu de travailler ensemble pour promouvoir la coopération entre les partis politiques de la région ainsi que la collaboration avec leurs pairs des autres régions.En marge de l’événement, le chef adjoint de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Ngô Lê Van, a eu des entretiens avec le vice-président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Jan Zahradil, des dirigeants de l’ICAPP ; et des représentants des partis participants.Ngô Lê Van a déclaré que le PCV continuera de contribuer activement aux activités et aux orientations prioritaires de l’ICAPP. – VNA