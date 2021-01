Leo Luzar, membre du Parti communiste tchèque – Morava, répond au correspondant de la VNA en République tchèque. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Avec l'organisation avec succès du 13e Congrès national du Parti et l’adoption de la direction dans une nouvelle période, le Parti communiste du Vietnam (PCV) mènera le pays à de nouveaux succès, a estimé Leo Luzar, membre du Parti communiste tchèque – Morava, président du groupe de parlementaires d'amitié République tchèque-Vietnam.

Leo Luzar, également membre du Conseil municipal de la ville d’Ostrava, a déclaré que le 13e Congrès nationl du PCV était un grand événement qui attirait l'attention de la République tchèque, et du Parti communiste tchèque – Morava en particulier.

Il a loué la direction juste du PCV ces dernières années qui avait contribué à apporter une vie suffisante et heureuse à toute la population, notamment des pauvres.

Le Parti communiste tchèque-Morava suit de près régulièrement le développement économique du Vietnam ces dernières années, a-t-il dit. Ces derniers temps, le Vietnam a connu un développement rapide et durable, consolidant la confiance du peuple pour le Parti. En 2020, le pays a réussi à contrôler la pandémie de COVID-19, tout en maintenant la reprise économique et le développement. Le Vietnam et l'Union européenne (UE) ont également signé un accord de libre-échange (EVFTA) et un accord de protection des investissements (EVIPA), les quels devraient contribuer à promouvoir les liens économiques République tchèque – Vietnam dans les temps à venir, a-t-il estimé.

M. Luzar a souligné que la République tchèque espérait l’ouverture d’une ligne directe de la compagnie aérienne Bamboo Airways entre Hanoï et Prague. L’exploitation précoce de cette ligne apportera une grande motivation et un soutien aux entreprises des deux pays pour promouvoir le commerce et le tourisme. Il a exprimé le souhait de coopérer avec d'autres localités vietnamiennes, en particulier le développement du tourisme.

Il a hautement apprécié la communauté des Vietnamiens en République tchèque qui était, selon lui, très active, bien intégré dans le pays d’accueil, responsable et contribuait considérablement au développement économique de la République tchèque.

A cette occasion, le président du groupe de parlementaires d'amitié République tchèque-Vietnam a adressé ses sincères félicitations au 13e Congrès national du PCV, se déclarant convaincu que le PCV continuera à diriger le Vietnam vers de nouveaux développements. -VNA