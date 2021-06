Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les officiels et chercheurs vietnamiens et chinois à un colloque tenu par visioconférence vendredi 25 juin à Hô Chi Minh-Ville ont souligné les liens entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC) et le partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays.

Les drapeaux du Vietnam et de la Chine. Photo : AFP/VNA

L'amitié vietnamo-chinoise construite et cultivée en personne par le président Hô Chi Minh, le président Mao Zedong et les dirigeants prédécesseurs constitue un bien commun précieux des deux peuples qui doit être bien conservée et développée, a déclaré en ouverture le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Hô Hai.

Les deux Partis et les deux États vietnamiens et chinois se soutiennent dans l’œuvre de rénovation, de réforme et d’ouverture, et de construction du socialisme dans chaque pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde, a-t-il indiqué.



Le responsable a estimé que la conférence est une occasion précieuse pour les délégués, les experts et les universitaires des deux parties de passer en revue l’histoire glorieuse des deux Partis communistes et les relations d’amitié traditionnelle et de partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays.



Le colloque contribuera à resserrer davantage les relations traditionnelles entre les deux Partis communistes et promouvoir constamment les relations d’amitié traditionnelle et de partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays, a-t-il relevé.



Le consul général de Chine à Hô Chi Minh-Ville, Wu Jun, a déclaré que l’histoire et la réalité ont prouvé que la persistance à suivre la voie socialiste, en maintenant la sécurité du système politique des deux pays, est l’intérêt stratégique commun le plus essentiel des deux pays.



La direction vaillante du Parti communiste et les avantages du système socialiste sont la garantie la plus fondamentale pour que les deux pays surmontent toutes les difficultés et obstacles, a-t-il poursuivi.



Il a affirmé que le parti et le gouvernement chinois font le vœu d’œuvrer avec le Vietnam pour forger l’intelligence et la force de l’amitié traditionnelle, de la coopération entre les deux Partis communistes, sans cesse enrichir les contenus du partenariat de coopération stratégique intégrale sino-vietnamien, construire une communauté de destin stratégique, donner un nouvel élan au développement des liens et à l’œuvre d’édification du socialisme des deux Partis et des deux nations. – VNA