Hanoï (VNA) - Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et cheffe de sa commission d'organisation, s'est entretenu en ligne le 18 juillet avec Chen Xi, membre du Bureau politique, secrétaire du secrétariat du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC), chef de son département d'organisation et recteur de l'École centrale du Parti du PCC.

Photo : VNA

Truong Thi Mai a félicité le peuple chinois pour ses grandes réalisations sous la direction du PCC. Elle a affirmé que le Parti et l'État vietnam iens croient que le Parti et l'État chinois réaliseront avec succès leurs objectifs de construction du Parti et de la nation, notamment l'organisation réussie du 20e Congrès du Parti au second semestre de cette année.Elle a donné un aperçu des résultats importants dans la mise en œuvre des principaux objectifs et orientations fixés par le 13e Congrès national du PCV, en mettant l'accent sur la construction et la rectification du Parti.En ce qui concerne les relations entre les deux Partis et les pays, Truong Thi Mai a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à la promotion de l'amitié traditionnelle établie par le président vietnamien Ho Chi Minh et le président chinois Mao Zedong et nourrie par des générations de hauts dirigeants des deux pays.Elle a apprécié l'évolution positive des relations Vietnam- Chine ces dernières années et a suggéré que les deux parties continuent à renforcer la confiance politique, à maintenir des échanges et des contacts de haut niveau, promouvoir une coopération substantielle et mutuellement bénéfique, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement; et travailler ensemble pour maintenir un environnement paisible et stable.En ce qui concerne la coopération entre les agences, Truong Thi Mai a fait l'éloge de leurs activités de coopération spécifiques, en particulier dans la mise en œuvre du plan de coopération de formation des cadres entre les deux Partis au cours de la période 2016 - 2020, tout en proposant que les deux parties continuent à mettre activement en œuvre efficacement le plan dans le nouveau période.Pour sa part, Chen Xi a affirmé que la Chine était disposée à travailler avec le Vietnam pour bien mettre en œuvre la perception commune de haut niveau, par des actions concrètes, afin d'approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays.Chen Xi a suggéré que les deux parties approfondissent l'échange d'expériences théoriques et pratiques sur la construction du Parti dans la nouvelle situation, coordonnent la mise en œuvre des programmes de formation des cadres et des plans entre les deux Partis. Il a également informé le responsable vietnamien des leçons que le PCC a apprises dans le travail de construction du Parti lors de son 19e Congrès national.Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre efficacement les accords signés par leurs hauts dirigeants, afin de développer le partenariat de coopération stratégique intégrale de manière saine, stable et durable, pour les intérêts à long terme des deux Partis, pays et peuples.- VNA