Hanoi, 25 décembre (VNA) - Le Parti communiste du Vietnam (PCV) a admis plus de 143.000 nouveaux membres en 2019, portant le nombre total de membres à environ 5,2 millions, a-t-on appris le 25 décembre lors d'une conférence nationale en ligne examinant les travaux de construction du Parti.

Lors de la conférence. Photo : VNA

Les rapports de la conférence, tenue par la Commission d'organisation du Comité central du PCV, ont indiqué que le recrutement de nouveaux membres était davantage axé sur la qualité.

Le secteur de la construction du Parti a achevé un gros travail au cours de l'année, contribuant au développement national et renforçant la confiance des habitants au sein du Parti.

Une tâche importante en 2019 a été la réorganisation de l'appareil politique et la rationalisation du contingent de fonctionnaires, ce qui a permis d'économiser 10.000 milliards de dongs en dépenses ordinaires.

En 2020, le secteur se concentrera sur les préparatifs des congrès du Parti à tous les niveaux et du 13e Congrès national du Parti, en particulier le travail du personnel, afin de sélectionner des fonctionnaires compétents et de bonne moralité pour des postes de direction et de gestion au sein du Parti et de l'administration.-VNA