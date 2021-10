Hanoi (VNA) – Riche en patrimoines culturels immatériels, Hanoï veut à la fois les préserver et les valoriser à travers une nouvelle industrie culturelle et touristique créative.

Une scène du spectacle "Tứ Phủ" du metteur en scène Viêt Tú. Photo : VNA

Ces dernières années, les artistes vietnamiens se réapproprient leur culture ancestrale pour en faire des spectacles modernes, revivifiant ainsi le patrimoine immatériel du pays. C’est le cas par exemple du spectacle Tứ Phủ (Quatre Palais) qui a été joué pendant très longtemps à Hanoï.Tứ Phủ, une pratique ancestrale au goût du jourUn grand passionné de la culture traditionnelle vietnamienne, Viêt Tú, créateur du spectacle, a voulu présenter sur scène au grand public les traits saillants du culte des Déesses-Mères. Après trois ans de préparatifs, la troupe a présenté pour la première fois son travail au Théâtre Công Nhân, 44, rue Tràng Tiên, à Hanoï, en 2016. Le public a pu se plonger dans l’ambiance mystique du culte des Déesses-Mères, dont les cérémonies se pratiquent dans les temples en petit comité.À travers ce programme, le metteur en scène a aussi voulu faire passer un message : "Il faut faire perdurer et pérenniser les valeurs culturelles traditionnelles, dont celles du culte des Déesses-Mères qui n’existe qu’au Vietnam. Ces valeurs traduisent l’esprit de créativité et la beauté spirituelle des Vietnamiens".En seulement 45 minutes d’interprétation, les acteurs, soigneusement maquillés et vêtus de tenues étincelantes, ont donné au public une vue d’ensemble sur les caractéristiques originales du rituel hầu đồng (communication entre les hommes et les esprits) qui s’effectue au rythme du chầu văn (chant des sorcières) accompagné de danses et de rites solennels.Seuls trois "personnages" sur les 36 qui servent de base au culte des Déesses-Mères sont interprétés sur scène : Bà chúa Thượng Ngàn (Dame de des Forêts), M. Hoàng Muoi (un héros légendaire) et Cô bé Thượng Ngàn (Petite princesse des hauts plateaux).Grâce aux effets visuels et lumineux modernes, la scène du Théâtre Công Nhân se transforme durant le spectacle en un véritable espace religieux solennel, permettant aux spectateurs de vivre une expérience artistique originale. Révélateur de son succès, le spectacle Quatre Palais a attiré aussi bien des touristes vietnamiens et étrangers. Il fut joué également dans un bon timing puisque c’est en décembre 2016 que le culte des Déesses-Mères du Vietnam a été reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.Pham Thi Lan Anh, cheffe du bureau de gestion du patrimoine du Service de la culture et des sports de Hanoï, salue le travail des artistes qui ont réussi à offrir au public un spectacle de qualité tout en rendant hommage à des pratiques culturelles profondes des Vietnamiens. "Nombreux sont nos patrimoines culturels immatériels qui se pratiquent sous forme de performance musicale ou théâtrale, comme le rituel de hâu dông . Le spectacle Quatre Palais montre que l’on peut rendre un bel hommage à la culture ancestrale et être en même temps créatif", remarque-t-elle.Promouvoir la richesse culturelleEn tant que ville millénaire, Hanoï est le berceau de près de 1.800 patrimoines culturels immatériels. Ces patrimoines ont été divisés en six groupes : littérature orale, spectacles artistiques, croyances cultuelles, fêtes traditionnelles, artisanat et connaissances populaires sur la nature, la vie humaine, la production, la médecine, la nourriture et la mode.Les districts de Dông Anh, Ba Vi et Thuong Tin sont les plus riches sur le plan culturel, chacun comptant plus de 120 types de patrimoine immatériel différents, principalement des festivals, des rites cultuels et de l’artisanat.