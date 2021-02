Rome (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste italien, Mauro Alboresi, a grandement apprécié le succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Le secrétaire général Mauro Alboresi a déclaré que le Parti communiste italien était très intéressé par ce grand événement du Vietnam.

Selon lui, le succès du 13e Congrès national du PCV, ou les réalisations obtenues par le Vietnam sous la direction du PCV, montrent que la vie des Vietnamiens s'améliore progressivement, les objectifs de développement national sont tous en accord selon les orientations fixées. Le Vietnam fait désormais partie du groupe des pays émergents, avec une réputation grandissante sur la scène internationale. Fort de ses réalisations, le PCV a été et demeure un modèle pour le mouvement communiste international.

S’agissant des relations entre le Vietnam et l'Italie, Mauro Alboresi a déclaré que l'intérêt de l'Italie pour le Vietnam augmentait de plus en plus. Ainsi, peut-on affirmer que les relations Vietnam-Italie ne cesseraient de se consolider et de se développer dans les mois et années à venir, a-t-il souligné. –VNA