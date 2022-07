Phu Yên (VNA) – Le Partenariat du Pacifique 2022 (PP22) s’est clôturé dimanche 3 juilet sur le navire-hôpital USNS Mercy qui mouillait dans le port de Vung Rô, dans la cité municipale de Dông Hoa, province de Phu Yên (Centre).

Les délégués à la cérémonie de clôture du Partenariat du Pacifique 2022 (PP22), à Phu Yên, le 3 juilet. Photo : VNA



L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Evans Knapper, le commandant et chef adjoint du PP22 et capitaine de l’USNS Mercy le colonel Henry Kim, les représentants de l’Australie, du Royaume-Uni, du Japon, des Philippines, de l’Indonésie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Fidji ont participé à la cérémonie de clôture.

Le Vietnam y était représenté par des officiels du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Sécurité publique, du ministère de la Santé et de la province de Phu Yên.



Après deux semaines d’activités officielles, du 20 juin au 3 juillet, le PP22 s’est concentré sur les activités de coopération en matière de soins de santé, de construction de certaines salles de classe, de formation aux techniques d’intervention en cas de catastrophe et d’échanges culturels et sportifs.



Au cours des 14 derniers jours, les habitants et les professionnels de Phu Yên nous ont également beaucoup aidés en ce qui concerne les sensibilités culturelles et les éléments à garder à l’esprit lors du traitement des patients, a déclaré le contre-amiral CTF73 Melson.



Les amis à Phu Yên nous ont montré le pouvoir de combiner la médecine orientale et occidentale. Nous avons également découvert la personnalité d’or et l’altruisme des Vietnamiens. A travers des concerts et des échanges culturels des militaires musiciens, nous comprenons que la musique est un excellent moyen de rassembler les gens, a-t-il dit.

Le Vietnam a été la première destination de l’USNS Mercy du US Military Sealift Command dans le cadre de sa mission PP22 dans de nombreux pays.

Le navire-hôpital USNS Mercy dans le port de Vung Rô, dans la province de Phu Yên (Centre). Photo : VNA



S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur des Etats-Unis au Vietnam Knapper s’est félicité des résultats obtenus par le PP22 et a affirmé qu’il s’agissait d’un message visant à promouvoir les relations de coopération étendue entre les États-Unis et le Vietnam.

Nous soutenons un Vietnam prospère et indépendant. Le PP22 comprend des actions concrètes pour affirmer et promouvoir les relations entre les peuples des deux pays. Le PP22 a démontré un effort conjoint pour fournir des assistances humanitaires dans les activités sanitaires, les échanges musicaux pour aider les gens à améliorer leur qualité de vie, a-t-il déclaré.

Le vice-président du comité populaire de la province de Phu Yên, chef du comité d’organisation du PP22 à Phu Yên, Dào My, a remercié les unités qui ont contribué au succès du PP22. La mission PP22 a élaboré un programme d’activités très efficace, adapté aux quatre volets : construction, santé, prévention des catastrophes et échanges communautaires.



En tant que la plus grande mission humanitaire et de préparation aux catastrophes dans l’Indo-Pacifique, le PP est un programme multinational annuel d’aide humanitaire et de préparation aux secours en cas de catastrophe initié par le gouvernement américain.



Le PP a été lancé pour faire face aux conséquences dévastatrices des catastrophes naturelles qui ont suivi le tsunami de l’océan Indien en avril 2004, l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l’histoire. – VNA