Hanoi (VNA) – La recherche et le développement d’une borne de recharge rapide pour voitures électriques est l’un des cinq projets qui se sont distingués lors des Prix de l’innovation scientifique et technologique du Vietnam 2020 (Prix de l’OMPI).

Cérémonie de lancement de la borne de recharge rapide pour voitures électriques. Photo: Viettimes

La cérémonie de remise du Prix de l’OMPI 2020 a eu lieu dans la soirée du 10 novembre à Hanoï. Ce prix est décerné chaque année par le Fonds Vifotec pour honorer les innovations technoscientifiques vietnamiennes.Cinq œuvres ont remporté le premier prix: le projet "Recherche, conception et fabrication du simulateur d’entraînement au combat en cabine YHK - S125 - Station de contrôle des missiles anti-aériens 2TM", par une équipe de l’Institut des fusées (Institut militaire des sciences et de la technologie, ministère de la Défense nationale) ; "Combinaison de races de poulets domestiques (MD1.BD; MD2.BD; MD3.BD)" par Le Van Du, de la Sarl des races de volaille Minh Du, province de Binh Dinh ; "Utiliser des sols durs et des sols paillés pour produire des tuiles de haute qualité" d’un groupe de la société par actions de brique Dat Viet, province de Quang Ninh ; "Recherche et développement de bornes de recharge rapide pour voitures électriques selon les normes CHAdeMO pour promouvoir et encourager l’utilisation des voitures électriques au Vietnam", d’un groupe du Centre de production d’équipements de mesure électronique, de l’Electricité de la région Centre du Vietnam ; "Appliquer la technologie de broyage ultrafin dans la production de carreaux Cotto de haute qualité", d’un groupe de la société par actions de poterie Dat Viet.En 26 ans d’organisation, le Prix de l’OMPI a comptabilisé près de 3.000 travaux, dont plus de 900 primés.Selon Do Van Chien, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, de nombreux travaux lauréats ont été appliqués dans la société, affirmant le talent, l’intelligence et la créativité du peuple vietnamien dans tous les aspects. – CPV/VNA