Le vénérable Thich Thien Tam, vice-président du Conseil d’administration du Comité central de l'Église bouddhique du Vietnam, chef du Comité bouddhiste international de l'Église bouddhiste du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville prend la parole. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d'amitié (HUFO) de Ho Chi Minh-Ville en coopération avec le Comité bouddhique international, l'Église bouddhique du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville a célébré le Nouvel An traditionnel appelé Chol Chnam Thmay au Cambodge, Bun Pi May au Laos, Thing Yang au Myanmar, et Trut Songkran en Thaïlande le 14 avril à la pagode Pho Minh, arrondissement de Go Vap, à Ho Chi Minh-Ville.

Selon la vice-présidente de la HUFO, Tran Hoang Khanh Van, le festival du Nouvel An traditionnel du Cambodge, du Laos, du Myanmar et de la Thaïlande est organisé pour promouvoir davantage la compréhension mutuelle entre le Vietnam et les autres pays en général et Ho Chi Minh-Ville en particulier avec des pays amis.

Cérémonie de baignade de Bouddha priant pour la paix pour le Nouvel An. Photo: VNA

Le vénérable Thich Thien Tam, vice-président du Conseil d’administration du Comité central de l'Église bouddhique du Vietnam, vice-président du Comité d’administration de l’Eglise bouddhique du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, chef du Comité bouddhique international de l'Église bouddhique du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville a affirmé que ce festival traditionnel montrait les similitudes culturelles et religieuses entre les pays de la région; promouvait des relations de solidarité étroites entre les peuples du Vietnam - Cambodge - Laos - Myanmar - Thaïlande dans la construction et le développement de chaque pays au sein de la communauté de l’ASEAN.

Lors de la cérémonie, Mme Ratiwan Bonprakhong, représentante en chef de l'Office du tourisme de la Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que l'organisation de ce festival a réuni des gens du Cambodge - Laos - Myanmar - Thaïlande - Vietnam, a exprimé leur solidarité dans le combat anti-COVID-19 pour l’édification et le développement de chaque pays.

Le festival s’est déroulé dans une atmosphère joyeuse et chaleureuse de solidarité avec le rituel de brûler de l'encens, de baigner Bouddha pour prier pour la paix pour la nouvelle année. -VNA