Le nouveau président vietnamien Nguyên Xuân Phuc prête serment. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L’Assemblée nationale du Vietnam (AN) a élu lundi matin 5 avril à Hanoi Nguyên Xuân Phuc, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 13e mandat, député de la 14e AN, au poste de président vietnamien pour le mandat 2016 - 2021, par vote à bulletins secrets.

Le nouveau président Nguyên Xuan Phuc a prêté serment sous le drapeau rouge à l’étoile d’or sacré de la Patrie, devant l’Assemblée nationale, devant les compatriotes et les électeurs du pays lors d’une cérémonie solennelle, tenue lundi matin 5 avril à Hanoi.



Il s’est engagé à absolument loyal à la Patrie, au peuple, à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, à faire tout son possible pour accomplir au mieux les tâches confiées par le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens.



Dans son discours devant l’AN, il a adressé ses sincères remerciements à l’Assemblée nationale pour la confiance qu’elle avait manifestée en l’élisant au poste de président vietnamien pour le mandat 2016-2021.



Le nouveau président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a affirmé qu’il s’évertuera à accomplir au mieux les tâches confiées.

Il a estimé que dans les temps à venir, le Vietnam aura des opportunités mêlées de défis, tout en exprimant sa conviction que sous la direction du Parti, avec le courage et l’intelligence des Vietnamiens, la force de l'esprit d'un bloc de la grande union nationale, le soutien des amis internationaux, le pays surmonterait définitivement toutes les difficultés et atteindrait avec succès les objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti.

En parlant des traditions héroïques du pays, il a souligné la nécessité de parvenir à de nouveaux résultats, en vue de rendre le pays prospère et puissant.

La cérémonie solennelle où le nouveau président vietnamien Nguyên Xuân Phuc prête serment. Photo: VNA



Il a adressé son affection et son respect aux soldats et aux policiers qui protègent la vie paisible du peuple, la paix des régions frontalières, maritimes et insulaire du pays. Il a également affirmé que le Parti et l’État se tenaient toujours côte à côte du peuple.

A cette occasion, il a remercié les peuples, les gouvernements et les amis internationaux d’avoir soutenu le Vietnam, affirmant que le pays était toujours bon ami et partenaire fiable des amis internationaux. –VNA