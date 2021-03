Hanoï (VNA) - Les députés ont élu lors de la séance de travail de la 11e session de la 14e législature de l’AN, le 31 mars, Vuong Dinh Huê, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, au poste de président de l’Assemblée nationale (AN) et du Conseil électoral national.



Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, prête serment. Photo: VNA

Le nouveau président de l’AN Vuong Dinh Huê a prêté serment sous le drapeau rouge à l’étoile d’or sacré de la Patrie, devant l’AN, devant les compatriotes et les électeurs du pays lors d’une cérémonie solennelle.

Il s’est engagé à être absolument loyal à la Patrie, au peuple, à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, à faire tout son possible pour accomplir au mieux les tâches confiées par le Parti, l’Etat et le peuple.

Dans son discours devant l’AN, il a adressé ses sincères remerciements à l’AN pour la confiance manifestée en l’élisant à la présidence de l’AN.

Il s’est également engagé à faire son mieux pour renouveler les méthodes, améliorer la qualité des activités de cet organe législatif dans le but ultime de servir les intérêts de l'État et du pays.

Étant que président du Conseil électoral national, il a déclaré que lui-même et les membres du Conseil mettraient sérieusement en œuvre les fonctions, tâches et pouvoirs prévus par la loi pour organiser avec succès les élections législatives, élire des députés dignes de l’AN et des membres dignes des conseils populaires.

A cette occasion, il a sincèrement remercié l'ancienne présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân et ses prédécesseurs pour leurs nombreuses contributions importantes aux activités de l'AN et au rehaussement de la position de l'AN sur la scène internationale. -VNA