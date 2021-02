Nguyen Trong Nghia, nouveau président de la Commission centrale de la sensibilisation et d'éducation du Parti . Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti a tenu, le 19 février à Hanoï, une réunion pour mettre en œuvre la décision du Bureau politique sur le travail du personnel, en présence de Vo Van Thuong, membre du Bureau Politique, permanent du Secrétariat.



Lors de la réunion, Nguyen Thanh Binh, vice-président permanent de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti a annoncé la décision No06 - QDNS / TW rendue publique le 18 février 2021 par le Bureau politique, selon laquelle Nguyen Trong Nghia, général de corps d’armée, secrétaire du Comité central du Parti, vice-président du Département politique général de l'Armée populaire du Vietnam assume le poste de président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti.



S'adressant à l’occasion, Nguyen Trong Nghia a souligné que c'était la première année que tout le Parti, toute l'armée et tout le peuple redoublaient des efforts pour mettre en œuvre la Résolution du 13e Congrès national du Parti, une période de transition très importante de la révolution vietnamienne pour poursuivre l’œuvre de Renouveau, d’édification et de défense nationales.



Il a affirmé la poursuite des efforts pour mener à bien les points de vue, les lignes, les fonctions et les tâches du travail de sensibilisation et d’éducation dans le nouveau contexte.

Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, général de corps d’armée, vice-président du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam est né le 6 mars 1962 ; a adhéré au Parti le 28 août 1982 ; obtenu un niveau supérieur en matière de théorie politique. Il est diplômé en sciences sociales et humaines.



Il a occupé de divers postes tels que : vice-président politique de la 7e zone militaire ; commissaire politique du 4e corps d’armée ; vice-président du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam ; membre du Comité central du Parti des 12e et 13e mandats ; député de l'Assemblée nationale de la 14e législature.



Lors du premier Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat, il a été élu au Secrétariat du Comité central du Parti du 13e mandat pour la période 2021-2026. -VNA