Hanoï (VNA) - En marge de la 11e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale, qui a eu lieu du 24 mars au 8 avril, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a affirmé que le secteur diplomatique continuerait à développer son rôle de pionnier dans le maintien d'un environnement pacifique et stable et la mobilisation de ressources au service du développement national.

Cérémonie de clôture du 37e Sommet de l'ASEAN et des sommets connexes. Photo : VNA



«Le Vietnam est ferme et persévérant dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, de multilatéralisation et diversification des relations extérieures, d’intégration internationale proactive et active. Le Vietnam est prêt à être un ami et un partenaire fiable des pays de la communauté internationale, dans un esprit de coopération avec tous les pays sur la base du droit international, de l'égalité et des avantages mutuels », a-t-il affirmé.



Bui Thanh Son, qui travaille depuis plus de 35 ans dans la diplomatie, a été approuvé le 8 avril par l'Assemblée nationale comme ministre des Affaires étrangères. Il est l'un des 14 nouveaux membres du gouvernement pour le mandat 2016-2021.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son.





Il a dit que son secteur concrétiserait la politique diplomatique définie lors du 13e Congrès national du Parti et mettrait en pratique la Résolution de ce Congrès avec quatre priorités.



« Premièrement, il est nécessaire de se concentrer sur l'approfondissement des relations avec tous les partenaires importants du Vietnam, en particulier les pays voisins, les partenaires stratégiques, les partenaires intégraux et les amis traditionnels», a-t-il précisé, ajoutant que « lorsque nous aurons de bonnes relations avec ces pays, l'environnement pacifique, stable et les coopérations seront sûrement plus solides et durables ».



« Deuxièmement, dans les temps à venir, le secteur diplomatique concentrera tous ses efforts pour servir le développement national, la diplomatie politique, la diplomatie culturelle, le travail liés aux Vietnamiens d'outre-mer devant tous servir les objectifs de développement », a-t-il souligné.



« En particulier, nous nous concentrerons sur la diplomatie économique, en cherchant à mettre à profit des ressources extrinsèques pour renforcer les facteurs intrinsèques. La coopération internationale aide le Vietnam à se développer, à réaliser ses objectifs », a-t-il affirmé.



« Troisièmement, le statut du Vietnam sur la scène internationale a été amélioré ces dernières années. La diplomatie multilatérale est fermement mise en œuvre et nous nous concentrons sur une participation active et proactive aux forums et organisations multilatérales, pour pouvoir participer ainsi à façonner et développer des règles de jeu durant l’intégration internationale. Nous aurons également des initiatives pour continuer à relever le statut du pays en tant que membre responsable de la communauté internationale », a-t-il déclaré.

Le Vietnam préside une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 2020. Photo : ONU





Le chef de la diplomatie vietnamienne a indiqué qu'à court terme, le Vietnam devait remplir avec succès la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU en avril 2021 et les tâches d’un membre non permanent du Conseil de sécurité en 2021. En outre, le Vietnam devait participer activement à d'autres activités des Nations Unies, y compris des opérations de maintien de la paix.



Selon le ministre Bui Thanh Son, le secteur diplomatique travaillera en étroite collaboration avec les ministères de la Défense, de la Sécurité publique et d'autres ministères et agences pour une participation active, non seulement aux activités de l'ONU, mais aussi aux activités régionales dans le cadre de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est), de l'APEC (forum de Coopération économique Asie-Pacifique), de l'ASEM (Dialogue Asie-Europe) ou d'autres organisations régionales.

Le Vietnam a assumé avec succès la présidence de l'ASEAN 2020 et de l'AIPA 41 et accompli sa première année en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021.

« Quatrièmement, nous avons une diaspora d'environ 5,3 millions de personnes en pleine croissance. Ces derniers temps, en raison de l'épidémie de COVID-19, de nombreuses activités ont été interrompues, mais la protection du citoyen a été renforcée », a-t-il déclaré.

Un vol de rapatriement de ressortissants vietnamiens de l'étranger.





À court terme, le secteur diplomatique considère qu'il s'agit d'une tâche clé et importante qui permet de se rapprocher de la diaspora tout en montrant l’attention que l’Etat lui accorde.

Séance de clôture de la 11e session de l'Assemblée nationale vietnamienne. Photo : VNA





L'année 2021 est la première année de mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, du Plan de développement socio-économique pour 2021-2025 et de la Stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030, créant une base pour réaliser les objectifs de développement et de renforcement du statut international du Vietnam.-VNA