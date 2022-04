Passagers à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’aéroport international de Noi Bai accueillera un nombre record de passager dans quatre jours fériés du 30 avril au 3 mai.

Examinant les activités de cet aéroport international à Hanoï le 29 avril, son directeur To Tu Ha a prévu que 549 vols décollent ou atterrissent et qu'environ 75.000 passagers seront accueillis lors des jours fériés.

Le 30 avril, au moins 70.000 passagers arriveront à l’aéroport international de Noi Bai, a-t-il ajouté.

De son côté, le représentant de l’aéroport international de Tan Son Nhat a prévu que plus de 100.000 passagers vietnamiens et étrangers sont servis le 29 avril.

Du 29 avril au 4 mai, l’aéroport international de Tan Son Nhat devrait accueillir chaque jour environ 700 vols avec à leur bord 105.000 passagers dont 13.000 étrangers.

Les 29 et 30 avril, environ 55.000 passagers seront servis chaque jour et les 3 et 4 mai, environ 60.000 passagers vietnamiens arriveront à cet aéroport international à Ho Chi Minh-Ville. -VNA