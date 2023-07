Photo d'illustration: VNA

Vientiane (VNA) - Le nombre de touristes lao au Vietnam a grimpé en flèche au cours du premier semestre de l'année, avec un taux de croissance de 117%. Ce niveau a été classé 3e, derrière les taux de croissance du nombre de touristes cambodgiens (338%) et de touristes indiens (236%).



Les destinations les plus populaires pour les touristes étrangers au Vietnam jusqu'en juin 2023 étaient la ville balnéaire de Da Nang, l'ancienne ville de Hoi An dans la province de Quang Nam, Da Lat (connue comme la ville aux mille fleurs dans les Pauts Plateaux du Centre), les villes côtières de Nha Trang et Vung Tau, ainsi que l’île de Phu Quoc.



La forte augmentation des arrivées touristiques internationales était un signe de la reprise touristique post-pandémique du Vietnam. De nombreux Lao, ainsi que des Cambodgiens, se sont également rendus au Vietnam à des fins médicales.-VNA