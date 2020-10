Photo : VNA

Dans son message, elle a exprimé sa profonde sympathie envers le gouvernement vietnamien et la population touchée par les inondations et les glissements de terrain, exprimant sa conviction qu'avec la constance et la solidarité, le gouvernement vietnamien et son peuple surmonteront bientôt les défis.Le 21 octobre à 7 heures du matin, les inondations qui ont commencé le 6 octobre avaient fait 111 morts et 22 disparus dans la région centrale. Quelque 371 ha de rizières et 7.126 ha de cultures ont été submergés, et un grand nombre de bovins et de volailles tués ou emportés, selon le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.- VNA