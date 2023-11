Hanoï, 17 novembre (VNA) - Un festival de montgolfières aura lieu dans la ville vallonnée de Pyin Oo Lwin, au Myanmar, entre le 24 et le 28 novembre, pour attirer les touristes.



Les organisateurs ont déclaré le 16 novembre que l'événement visait à préserver les traditions culturelles en réunissant divers groupes ethniques et en favorisant les valeurs d'harmonie, de compréhension, d'obéissance, d'unité et de coopération. De plus, il cherche à stimuler l’économie de la région.



Célébrant le festival traditionnel de l'éclairage du pays, Tazaungdaing, il se tiendra près de la pagode Maha Arnthtoo Kantha Sutaungpyae, dans la ville. Au total, 77 montgolfières seront lâchées pendant le festival.



Pour assurer la sûreté et la sécurité des festivaliers, un sous-comité a été mis en place.



Le festival annuel des illuminations de Tazaungdaing est célébré le jour de la pleine lune de Tazaungmon – le huitième mois du calendrier traditionnel du Myanmar, qui tombe le 27 novembre de cette année. Elle est célébrée dans de nombreuses régions du pays en lâchant des montgolfières avec des bougies allumées pour chasser les mauvais esprits selon la croyance religieuse.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source