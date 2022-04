Des objets offerts par des femmes officiers vietnamiennes des Bérets verts. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Musée des femmes du Vietnam a reçu 77 documents, 56 objets, un clip vidéo et 25 photos offerts par cinq femmes officiers vietnamiennes ayant participé aux Missions de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud et en République centrafricaine.

La cérémonie de réception a été organisée le 20 avril à Hanoï par le Musée des femmes du Vietnam, le Club « Cœurs des soldats » et le Département du maintien de la paix.

Il s'agit de la machine à coudre que la lieutenante-colonelle Nguyen Thi Lien avait utilisé pour faire des masques faciaux et les avoirs distribués au personnel de l'état-major de la Mission et à des habitants de la capitale Bangui de la République centrafricaine, d'une peinture offerte par des enfants sud-soudanais à la lieutenante-colonelle Do Thi Hang Nga en 2018, d'un bracelet offert par des habitants sud-soudanais à la sous-colonelle Nguyen Thi Minh Phuong pendant son mandat 2019-2021… Ces objets sont associés à des souvenirs des femmes officiers vietnamiennes ayant effectué des missions pour la paix dans le monde.

Des représentants du Musée des femmes du Vietnam et des femmes officiers ayant participé aux Missions de maintien de la paix des Nations unies Photo: VNA

Lors d’un programme d’échange organisé le même jour, le public a entendu des femmes officiers vietnamiennes des Bérets verts partager des souvenirs mémorables lors de leur mission internationale. -VNA