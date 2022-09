Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les dirigeants du Mozambique ont exprimé leur volonté de continuer à promouvoir la coopération entre les deux pays lors d’une cérémonie célébrant le 77e anniversaire de la Révolution d’Août 1945 et de la Fête nationale du 2 septembre organisés dans la capitale Maputo par l'Ambassade du Vietnam en collaboration avec la communauté des Vietnamiens dans ce pays.

Au nom du gouvernement du Mozambique, la ministre de l'Education et du Développement humain du Mozambique, Mme Carmelita Rita Namashulua, a félicité le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leurs réalisations glorieuses dans la lutte d'hier pour la réunification nationale ainsi que la position du pays et ses réalisations exceptionnelles en matière de développement économique, de sécurité sociale et d'intégration internationale d’aujourd'hui.

Elle a souligné que le gouvernement et le peuple mozambicains appréciaient hautement la coopération et l'aide du Vietnam accordées au Mozambique au fil des ans dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et des télécommunications, y compris les activités exceptionnelles du groupe Viettel au Mozambique.

La ministre Carmelita Rita Namashulua a appelé les entreprises privées et publiques vietnamiennes à venir au Mozambique pour accroître les investissements dans les projets miniers, développer l'agroforesterie et promouvoir le commerce.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur vietnamien Pham Hoang Kim a passé en revue la lutte pour l’indépendance, l’unification et la défense de la Patrie du peuple vietnamien à l’ère Hô Chi Minh et a informé aux amis étrangers les dernières réalisations du Vietnam dans le but de devenir un pays en dévelopement industrialisé avec un revenu moyen élevé d'ici 2030 et de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2024.

Le diplomate vietnamien s'est réjoui du bon développement des relations entre les deux pays, affirmant que le Vietnam attachait une grande importance au développement des relations d'amitié traditionnelle avec le Mozambique et a espéré que les deux pays continueront à promouvoir une coopération substantielle, notamment dans les domaines prioritaires tels que l’échange d'experts, la promotion de la coopération en matière d'investissement dans les télécommunications, le commerce, l'agriculture, l'éducation et l'exploitation de ressources naturelles. -VNA