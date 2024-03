Canberra (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tâm, a souligné l’importance de la prochaine visite du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse en Australie du 5 au 9 mars pour participer au Sommet spécial ASEAN-Australie marquant le 50e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-Australie.

Le Premier ministre Phạm Minh Chinh (droite) et son homologue australien Anthony Albanese lors d'une visite au Vietnam. Photo: VNA

Cette visite marque la première fois qu’un Premier ministre vietnamien se rend en Australie depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral en 2018. Elle a lieu à un moment particulier où les deux pays ont récemment célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et le 5e anniversaire de leur partenariat stratégique intégral, contribuant à générer un nouvel élan pour les relations bilatérales dans un avenir proche.

Pour le Vietnam, cette visite s’inscrit dans la politique extérieure du 13e Congrès national du Parti visant à développer les relations avec les partenaires régionaux, dont l’Australie.

Concernant l’agenda de la visite, l’ambassadeur a indiqué qu’après la cérémonie officielle de bienvenue à Canberra, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait s’engager dans diverses activités importantes, notamment des entretiens, la signature et l’échange de documents, des conférences de presse, une visite de courtoisie au gouverneur général et des rencontres avec des dirigeants australiens de haut rang, des intellectuels, des entreprises, des établissements d’enseignement et des instituts de recherche australiens.

A cette occasion, les deux parties devraient signer et échanger de nombreux documents de coopération importants dans les domaines de la défense, de l’énergie, du commerce, de la banque et de la finance, de la diplomatie, de l’éducation, de la justice et de la science et de la technologie.

Selon le diplomate, le Vietnam et l’Australie sont devenus l’un des 10 principaux partenaires commerciaux l’un de l’autre, avec un commerce bilatéral atteignant 13,8 milliards de dollars en 2023. L’Australie compte 621 projets d’investissement au Vietnam qui investit dans 92 projets en Australie. L’Australie reste l’un des principaux fournisseurs d’aide publique au développement (APD) du Vietnam et fifure parmi les 15 principales destinations des touristes vietnamiens.

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tâm. Photo: VNA

Il a indiqué que les réalisations significatives en matière de coopération qui correspondent aux intérêts des deux pays après plus de cinq décennies de relations diplomatiques continuent de nourrir leurs relations solides, notamment une confiance politique croissante ; un engagement fort et une bonne volonté envers la coopération démontrés par leurs dirigeants, leurs citoyens et leurs entreprises ; un cadre juridique solide avec des documents de coopération signés, notamment la stratégie d’engagement économique renforcé entre l’Australie et le Vietnam (EEES) ; et une coopération approfondie dans des domaines traditionnels tels que l’économie, le commerce, l’éducation et la formation, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Soulignant l’importance accordée par le gouvernement australien à ses relations avec l’Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam, le diplomate a noté la reconnaissance par l’Australie du rôle central de l’ASEAN dans la région, comme en témoigne le lancement, en septembre 2023, de sa stratégie économique pour l’Asie du Sud-Est jusqu’en 2040.

Selon l’ambassadeur, les exigences de l’ère 4.0 donnent également un nouvel élan aux deux pays pour élargir de nouveaux domaines de coopération tels que l’innovation, l’économie verte, l’économie numérique, la transformation numérique, la transition énergétique propre, l’environnement et l’adaptation au changement climatique.

Concernant le Sommet spécial ASEAN-Australie marquant le 50e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-Australie, il a déclaré que l’accueil de l’événement par l’Australie est un signe clair de l’engagement du pays à renforcer davantage les liens avec le bloc régional. C’est l’occasion de passer en revue leurs réalisations accomplies et de tracer la voie à suivre pour l’avenir, conformément au partenariat stratégique intégral. Les dirigeants discuteront également de questions mondiales et régionales d’intérêt commun.

Pour l’avenir, l’ambassadeur a souligné les perspectives prometteuses des relations ASEAN-Australie, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements, soutenues par la proximité géographique, une forte détermination politique et la récente mise à niveau de l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA).

Le diplomate a souligné la position de l’Australie en tant que l’un des partenaires stratégiques intégraux de l’ASEAN et parmi les principaux partenaires économiques, avec un commerce et des investissements bilatéraux en 2022 proches des niveaux d’avant la pandémie. – VNA