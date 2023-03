Hanoï (VNA) - Le programme "Mois de mars aux frontières", lancé par le Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, est déployé du 1er au 31 mars dans les communes frontalières, notamment celles en difficulté et peuplées de minorités ethniques.

Photo : CPV

Cette année, des nombreuses activités seront déclenchées dans 3 provinces que sont Lang Son, Quang Tri et Kien Giang, comme promotion d'exemples de contributions positives aux activités de protection des frontières nationales, appel aux gens des zones frontalières à respecter strictement les politiques du Parti et de l'État, entretien/restauration de cimetières, soutien de 3.000 bambous pour le programme "Rangées de bambous de la frontière vietnamienne"....



Sont aussi prévus la remise de cadeaux à des familles ayant de nombreuses contributions aux activités de protection des frontières nationales, à d’anciens soldats et à des habitants pauvres, la distribution gratuite de médicaments et d’aliments à des habitants déshérités, la construction de "maisons de charité" pour des familles en situation de précarité, d’écoles et d'aires de jeux…



Le secrétaire permanent du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Nguyen Ngoc Luong, également président du Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, a souligné : "Le mois de mars, aussi mois de la jeunesse, est une occasion spéciale pour les jeunes dans tout le pays de promouvoir leur créativité, leur enthousiasme, leur responsabilité et leur engagement envers la communauté. C'est aussi l'occasion pour eux de montrer leur amour pour la patrie, avec de nombreuses activités concrètes et significatives". -CPV/VNA