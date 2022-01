Ne moine bouddhiste zen Thich Nhat Hanh. Photo :Lang Mai

Thua Thien Hue (VNA) - Le moine bouddhiste zen Thich Nhat Hanh est décédé ce samedi 22 janvier à l’âge de 95, a annoncé les moines de la pagode Tu Hieu, quartier de Thuy Xuan, ville de Hue, province de Thua Thien Hue (Centre).

La cérémonie commémorative du défunt Thich Nhat Hanh aura lieu le 23 janvier à la pagode Tu Hieu. Le 27 décembre, son corps sera incinéré.

Le moine bouddhiste zen Thich Nhat Hanh a quitté sa maison pour étudier à la pagode Tu Hieu. Il a fondé l'école Mai Thon Dao en France et de nombreux centres d'études bouddhiques aux États-Unis, en Allemagne et en Thaïlande. Il a mené de nombreuses activités bouddhiques à l'étranger, avant d’être retourné au Vietnam. Depuis 2017, le maître zen reste à la pagode Tu Hieu.

Les moines de la pagode Tu Hieu discutent de la cérémonie funéraire du moine bouddiste zen Thich Nhat Hanh. Photo : VNA

Il a de nombreuses études bouddhiques célèbres dans le pays et dans le monde. Thich Nhât Hanh est l'un des moines bouddhiste zen vietnamien les plus influents au monde. Il est l’auteur de centaines de livres dont certains sont des best-sellers comme An lac tung buoc chân (Le bonheur à chaque pas), Phep la cua su tinh thuc (Le miracle de l'éveil), Duong xua mây trang (La vieille route aux nuages blancs)... -VNA