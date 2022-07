Hanoï, 6 juillet (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu un entretien, le 6 juillet à Hanoi, avec son homologue russe Sergueï Lavrov, au cours duquel il a déclaré que la Russie est toujours l'un des partenaires les plus importants dans la politique extérieur de son pays.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue russe Sergueï Lavrov. Photo : VNA

Lors de l’entretien, tenu dans le cadre des deux nations célébrant les 10 ans de l'établissement du partenariat stratégique intégral, le ministre Bui Thanh Son a réitéré que le Vietnam n’oublie jamais le soutien et l'aide sincère que le peuple russe a apportés au pays dans la lutte pour l'indépendance nationale d’hier et dans l’œuvre de construction et de développement national d’aujourd’hui.Le ministre Sergueï Lavrov a déclaré que le Vietnam était l'un des partenaires traditionnels de confiance et importants de la Russie dans la région Asie-Pacifique, et espérait que les deux parties travailleraient ensemble afin que le partenariat stratégique intégral bilatéral apporte des résultats de plus en plus substantiels.Les deux chefs de la diplomatie des deux pays ont passé en revue la mise en œuvre des accords conclus entre les dirigeants des deux pays ces derniers temps et ont échangé des mesures visant à approfondir les relations bilatérales.Ils ont convenu que malgré les difficultés causées par le COVID-19, les relations entre le Vietnam et la Russie continuent de se développer activement dans divers secteurs.Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam persistait dans la politique extérieure d'indépendance, d'autodétermination, de multilatéralisation et de diversification de ses liens, et a réaffirmé la position constante de Hanoï sur les questions internationales et régionales, notamment la question ukrainienne.Pour sa part, le minsitre Lavrov a salué le rôle du Vietnam dans la région et l'ASEAN, et a affirmé son soutien au rôle central du bloc dans la structure régionale.Il a exprimé sa conviction que le Vietnam sera un pont de liaison important pour la Russie afin de renforcer ses liens avec l'ASEAN, notamment en approfondissant le partenariat stratégique ASEAN-Russie.Les deux ministres ont également partagé leurs points de vue sur diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun, et ont convenu d'accroître la coordination au sein des organisations et forums régionaux et internationaux.A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a remercié son homologue russe et le ministère russe des Affaires étrangères, ainsi que les agences russes compétentes, pour leur soutien en vue d'assurer la sécurité et l'évacuation des Vietnamiens des zones de conflit en Ukraine.Dans une atmosphère amicale, franche et ouverte, les deux parties ont discuté des mesures visant à approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie à l'avenir.- VNA