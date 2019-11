Bangkok, 17 novembre (VNA) - L’ASEAN devrait redoubler d’efforts pour renforcer son intégrité interne afin de faire face avec souplesse aux défis et à l’impact extérieurs, a déclaré le 17 novembre le ministre de la Défense, Ngo Xuan Lich.

Le ministre de la Défense , Ngo Xuan Lich. Photo : VNA

Lors de la séance d’ouverture de la réunion restreinte des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM retreat) à Bangkok, le ministre vietnamien Ngo Xuan Lich a déclaré que le Vietnam réaffirme sa volonté de promouvoir la connectivité interne, d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération en matière de défense dirigés par l'ASEAN et de renforcer les liens de coopération avec les partenaires du dialogue.

Il a mis l'accent sur plusieurs défis régionaux, y compris la concurrence entre les puissances de la région, ainsi que le respect du droit international afin de maintenir la paix et la stabilité régionales et mondiales.

Aucun respect du droit international ne fera que les pays perdent confiance l'un en l'autre et conduira à une escalade des tensions dans une affaire plus sérieuse, a-t-il déclaré, soulignant que, dans le contexte de concurrence féroce entre pays puissants, le droit international devait constituer une priorité absolue.

Le ministre Ngo Xuan Lich a cité comme exemple typique les tensions récentes en mer Orientale, estimant que le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), devait être respecté pour que la mer Orientale soit pacifique, stable et connaisse un développement durable, et tous les pays doivent s’engager résolument et assumer leurs responsabilités.



Lors de l’ADMM retreat, les ministres de la Défense de l'ASEAN ont échangé leurs points de vue sur l'environnement de sécurité régional et mondial, affirmant que l'ASEAN devrait renforcer la solidarité et maintenir son rôle central dans les mécanismes de coopération régionale pour faire face aux menaces à la sécurité traditionnelles et non traditionnelles telles que le terrorisme et la cybersécurité.

Ils ont eu des discussions approfondies sur les problèmes de sécurité maritime, y compris la question en mer Orientale. En outre, ils ont souligné l'importance du maintien de la paix et de la stabilité dans les eaux pour la sécurité régionale et mondiale.-VNA