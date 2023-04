Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, To Lam (droite), et le ministre biélorusse des Situations d’urgence, Sinyavskiy Vadim Ivanovich. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Sécurité publique a organisé le 19 avril à Hanoï une cérémonie d’accueil et un entretien avec une délégation de haut niveau du ministère biélorusse des Situations d’urgence, conduite par le ministre Sinyavskiy Vadim Ivanovich.



Lors de l’entretien, le ministre vietnamien de la Sécurité publique, To Lam, a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son amitié et à sa coopération traditionnelles avec la Biélorussie.



Il a estimé qu’au cours des dernières années, la coopération entre les deux pays en matière de politique, d'économie, de culture, de société, de sécurité et de défense..., n'avait cessé de se renforcer, contribuant au développement stable et durable de chaque pays.



Les deux parties ont convenu qu'après la signature d’un accord de coopération, elles développeraient activement des plans spécifiques pour mettre en œuvre le contenu et les programmes de coopération entre les deux ministères.



Elles ont décidé de renforcer l’échange de délégations, de partager des expériences dans la construction d’un centre d'alerte précoce en cas d'incendie et de catastrophes naturelles, de partager, transférer des technologies, de collaborer dans la production de moyens modernes au service de la prévention et de la lutte contre les incendies, du secourisme et du sauvetage...-VNA