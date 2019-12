Hanoï, 17 décembre (VNA) - A l'occasion des 70 ans de la Journée nationale des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos, des 70 ans de l'Armée populaire lao et des 75 ans de l'Armée populaire du Vietnam, l'Agence vietnamienne d’information a interviewé le général Chansamone Chanyalath, ministre laotien de la Défense, sur le rôle et les contributions des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos à l’indépendance du Laos d’hier et à l'édification nationale d’aujourd’hui et aussi sur le futur des relations Vietnam-Laos.

Chansamone Chanyalath a affirmé que la mission des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos pendant les guerres contre les colonialistes français et les impérialistes américains était particulièrement importante pour la révolution de trois pays d’Indochine et la révolution laotienne, en particulier.

Il a souligné que les soldats volontaires et experts vietnamiens ont bien accompli leur mission d'aider la révolution et le peuple laotiens, dès les premiers jours de la révolution jusqu’à la victoire finale, ce revêtant une signification historique importante pour les relations entre les deux peuples mais aussi pour les deux pays, le Laos et le Vietnam.

Dans le contexte de fluctuations complexes de la situation régionale et mondiale, Chansamone Chanyalath a déclaré qu'il existait de nombreux opportunités et défis pour les deux Partis, les deux Etats et les des armées Laos-Vietnam.

Il a souligné que les deux pays devaient renforcer l'éducation des générations, notamment les jeunes, sur l'histoire des relations bilatérales, mettant en évidence l'énorme assistance accordée par le Vietnam au Laos et le sacrifice de l'un à l'autre. -VNA