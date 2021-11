Photo d'illustration : baodautu.vn



Hanoï (VNA) – Le 11 novembre à l’après-midi, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a répondu à des questions de députés dans le cadre des séances de questions-réponses de la 2e session de l’Assemblée nationale.



Les questions ont principalement porté sur les solutions en faveur de la reprise et du développement économique dans la nouvelle situation, les soutiens aux entreprises, coopératives et ménages commerçants, les investissements publics à moyen terme pour 2021-2025, l’accélération du décaissement des investissements publics et des projets clés…



Le ministre Nguyen Chi Dung a rappelé que son ministère avait suggéré au gouvernement de soumettre à l'Assemblée nationale pour approbation des plans quinquennaux pour la période 2021 – 2025 sur le développement socio-économique, les investissements publics à moyen terme, la restructuration économique… Il s'agit de décisions importantes pour concrétiser les orientations de développement socio-économique définies lors du 13e Congrès national du Parti, a-t-il souligné.