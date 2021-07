Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et l’ambassadeur russe au Vietnam, Gennady Bezdetko. Photo : baoquocte.vn



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son amitié traditionnelle et son partenariat stratégique intégral avec la Russie, en recevant le 22 juillet l’ambassadeur russe au Vietnam, Gennady Bezdetko, venu lui rendre une visite de courtoisie.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné que la Russie était l'une des principales priorités de la politique extérieure du Vietnam, avant d’affirmer sa volonté de renforcer la coopération avec la Russie dans divers domaines, y compris l’échange de délégations de haut niveau.



Le ministre Bui Thanh Son a déclaré espérer que la Russie continuerait à soutenir le Vietnam dans l'accès aux vaccins contre le COVID-19 et le transfert de technologies de production de vaccins, et lui accorder des aides en matière d'autres équipements, fournitures médicales et produits pharmaceutiques au service de la prévention et du contrôle de l’épidémie. Il a demandé à l’ambassadeur russe de coordonner pour promouvoir la coopération dans des domaines tels que la politique, l'économie, l'énergie - pétrole et gaz, ainsi que la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.



L'ambassadeur Gennady Bezdetko a affirmé que la Russie considérait toujours le Vietnam comme l'une de ses principales priorités en Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Asie-Pacifique. Il a fait savoir que la Russie continuerait de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et était prête à fournir et à transférer des technologies de production de vaccins russes au Vietnam.-VNA