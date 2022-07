Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a reçu, mercredi, 6 juillet, à Hanoï, l'ambassadeur du Danemark, Kim Hjlund Christensen, à l’occasion de la fin de son mandat au Vietnam.

Le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son (droite) et l'ambassadeur du Danemark, Kim Hjlund Christensen. Photo : VNA

Le chef de la diplomatie vietnamienne a remercié Kim Hjlund Christensen pour ses contributions importantes au développement du partenariat intégral Vietnam - Danemark.

Dans le domaine de la politique et de la diplomatie, notamment dans le contexte de la pandémie, les deux pays maintiennent des contacts entre les hauts dirigeants, et échangent des délégations et des contacts à tous les niveaux.

En termes d'économie, le Danemark est actuellement le troisième investisseur parmi les pays européens investissant au Vietnam en 2022 et est un partenaire commercial important de l'Union européenne au Vietnam. Le commerce bilatéral a maintenu une croissance positive avec 588 millions de dollars en 2021, en hausse par rapport à 2020.

Le Danemark est également l'un des pays de l'UE à ratifier tôt l'accord de protection des investissements entre entre l'UE et le vietnam.

Il a plaidé pour une coopération plus efficace entre les deux pays dans l’adaptation au changement climatique, la protection de l'environnement et la promotion de la croissance verte.

Le Vietnam et le Danemark devraient élargir leur coopération aux domaines de l'éducation et de la formation et de l'agriculture de haute technologie et intensifier les échanges entre les deux peuples, a proposé le minisrre Bùi Thanh Son.

Le diplomate danois a, pour sa part, estimé que la stratégie sur la croissance verte de son pays correspondait à la politique de développement durable du Vietnam. Le gouvernement et les entreprises danois souhaitent établir des partenariats avec le Vietnam dans ce domaine, a-t-il souligné. - VNA