Genève, 27 février (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré le 26 février les dirigeants des Nations Unies (ONU) et les chefs de délégation à la 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDHNU) à Genève.

Le ministre des AE Bui Thanh Son (droite) rencontre le secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et soutenait le rôle central de l'ONU dans le système de gouvernance mondiale et dans la résolution des défis communs. Il a appelé l'ONU à continuer de soutenir le Vietnam dans le développement du pays et de contribuer à la construction d'une communauté de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pacifique, stable et résiliente.



Le responsable vietnamien a salué les initiatives du Secrétaire général António Guterres et a partagé les efforts récents du Vietnam tels que l'adoption de la feuille de route pour réaliser les objectifs de développement durable d'ici 2030 et la mise en œuvre des engagements sur le changement climatique lors de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP), notamment la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Bui Thanh Son a également annoncé que le Vietnam continuerait à envoyer des officiers et des soldats aux forces de maintien de la paix de l'ONU dans les temps à venir, y compris la police.



António Guterres a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam et a remercié le pays pour sa grande coopération et son soutien aux priorités de l'ONU, notamment en participant au maintien de la paix, en mettant en œuvre les objectifs de développement durable, en soutenant la réforme du Conseil de sécurité et des institutions financières internationales et en étant pionnier dans la mise en œuvre des engagements en matière de changement climatique.



Lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis, Bui Thanh Son a hautement apprécié le rôle du président, en particulier dans le contexte d'une situation mondiale complexe, affirmant que sous la direction du président, l'ONU a apporté de nombreuses contributions positives à la promotion du droit international, au maintien de la paix, la stabilité et la coopération au développement entre les pays, ainsi qu’au soutien des efforts des pays, dont le Vietnam, pour relever les défis urgents liés au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer. A cette occasion, il a invité des responsables à se rendre au Vietnam en 2024.



Dennis Francis a affirmé que le Vietnam avait apporté des contributions pratiques au travail de l'ONU en général ainsi qu'à son bureau en particulier, notamment en envoyant du personnel travailler au bureau.



Il a partagé le point de vue du Vietnam sur les préoccupations concernant la paix, le respect du droit international et la réponse au changement climatique, soulignant que dans la situation mondiale complexe, l'ONU et ses États membres doivent unir leurs forces pour traiter les problèmes internationaux émergents et se concentrer sur la promotion de la mise en œuvre des objectifs de développement durable.



Dans cet esprit, l’ONU prévoit d’organiser une « Semaine de la durabilité » en avril 2024 avec cinq thèmes principaux : le tourisme, les infrastructures, l’énergie, la gestion durable de la dette et les transports, en réponse au « Sommet du futur » prévu en septembre 2024. Il a déclaré qu'il attendait avec impatience la participation active du Vietnam.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères et son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian. Photo : VNA



Bui Thanh Son a proposé que les deux parties facilitent le fonctionnement des entreprises des deux pays, appelant l'Iran à soutenir le développement et à ouvrir le marché des produits halal vietnamiens et à renforcer la coopération dans les forums multilatéraux, y compris l'ONU.



Les deux parties ont également discuté de questions internationales d'intérêt commun, notamment la situation au Moyen-Orient, et sont convenues de renforcer leur coopération pour contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde. Le diplomate iranien a également invité son homologue vietnamien à se rendre prochainement en Iran.

Le minstre Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Murat Abugaliuly Nurtleu. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Murat Abugaliuly Nurtleu, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à son amitié traditionnelle et à sa coopération multiforme avec le Kazakhstan, un partenaire important du Vietnam en Asie centrale.



Il a salué les résultats de la visite du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev au Vietnam en août 2023 et a exprimé l'espoir que les deux parties continueront à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre les accords conclus lors de la visite.



Pour sa part, le dirigeant kazakh a affirmé que son pays attache une importance particulière aux relations avec le Vietnam et a convenu que les deux parties devaient promouvoir la coopération et se soutenir mutuellement dans les forums internationaux.



Les deux parties ont convenu qu'il est nécessaire d'augmenter les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, promouvoir davantage la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et créer des conditions plus favorables pour les transports, le tourisme et les échanges entre les deux pays.



Le même jour, Bui Thanh Son a également rencontré séparément le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Au cours des réunions, il a affirmé la position commune de l'ASEAN et du Vietnam sur la résolution pacifique des différends sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), garantissant la sûreté et la sécurité de la navigation et du survol en Mer Orientale. - VNA

