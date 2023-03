Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 27 mars à Hanoi, l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet Jeria et une délégation de l’arrondissement de Cerro Navia en visite au Vietnam du 25 mars au 3 avril à l'occasion du 52e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili (25 mars 1971 - 25 mars 2023).

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet Jeria. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance aux relations traditionnelles d'amitié et de solidarité avec des amis et des partenaires importants en Amérique latine, notamment le Partenariat intégral du Vietnam-Chili et estimé que les relations politique et diplomatiques se resserrent et se fiabilisent grâce à des dialogues réguliers à tous les niveaux, leentre les deux pays. Les relations économiques et commerciales continuent de maintenir leur dynamique croissante, notamment après la ratification par les deux parties de l'Accord de libre-échange signé en novembre 2011 et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) signé en mars 2018, ainsi que l'étroite coordination entre les deux pays au sein des organisations internationales et des forums multilatérales.

Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties devraient continuer à se coordonner étroitement pour promouvoir les échanges de délégations de haut niveau, mettre en œuvre efficacement des mécanismes de coopération tels que le Conseil de libre-échange et la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, le soutien mutuel dans les organisations internationales et les forums multilatéraux.

A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a exprimé sa gratitude pour les importantes contributions de Mme Michelle Bachelet Jeria aux relations entre les deux pays pour obtenir les résultats positifs actuels.

Il a également remercié le chef de l’arrondisselent de Cerro Navia, Mauro Elias Lautaro, les autorités et les habitants de l’arrondissement de Cerro Navia pour avoir créé les conditions nécessaires à la préservation de la statue du président Ho Chi Minh installée ici, en apprécient hautement les activités d'amitié et de coopération de l’arrondissement avec les localités vietnamiennes dans les temps à venir.

Pour sa part, l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet Jeria a exprimé son plaisir de revenir au Vietnam, appréciant les empreintes de la diplomatie vietnamienne dans la promotion des relations entre les deux pays, non seulement entre les deux États, mais aussi les deux gouvernements, les organes législatifs mais aussi dans la promotion des relations interpersonnelles, qui existaient avant même que les deux pays n'établissent officiellement des relations diplomatiques.

Michelle Bachelet Jeria a exprimé sa volonté de partager les expériences acquises au cours de son travail dans les organisations multilatérales, en particulier lorsque le Vietnam et le Chili sont tous deux membres du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025. Elle a également affirmé que, quelle que soit sa position, elle continuera à soutenir la promotion des relations Vietnam-Chili, ainsi que les relations étroites entre les deux peuples.

Dans le cadre de sa visite à Hanoï, l'ancienne présidente Michelle Bachelet Jeria a visité le Mausolée de Ho Chi Minh et a eu des entrevues avec la présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga et la présidente de l'Union des femmes du Vietnam Ha Thi Nga. - VNA