Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu vendredi après-midi, 10 juin, à Hanoi, le nouvel ambassadeur du Canada au Vietnam Shawn Perry Steil.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et l'ambassadeur du Canada au Vietnam Shawn Perry Steil. Photo : VTV

Lors de la rencontre, le ministre Bui Thanh Son a exprimé sa conviction que le diplomate s'acquittera de ses tâches et apportera une contribution positive au développement du Partenariat intégral entre le Vietnam et le Canada, notamment dans le contexte des deux pays s’orientent vers la célébration du 5e anniversaire du Partenariat intégral (2017-2022) et le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1973-2023).



Le ministre Bui Thanh Son a a proposé au diplomate canadien de travailler en étroite collaboration avec les organismes vietnamiens pour promouvoir les visites et réunions de haut niveau entre les deux pays et la coopération bilatérale dans des domaines importants et prioritaires tels que la reprise et la croissance économiques post-pandémiques, le développement de la construction d'infrastructures de qualité, l'énergie, la réponse au changement climatique, le développement vert et durable, la formation des ressources humaines ... ainsi que la promotion d'un bon développement substantiel et efficace des relations ASEAN-Canada.



Pour sa part, l'ambassadeur Shawn Perry Steil a hautement apprécié les bons résultats du Partenariat intégral Vietnam-Canada ces dernières années, affirmant que le Canada considère le Vietnam comme l'un de ses partenaires importants dans la région.



Le diplomate a affirmé qu'il travaillera en étroite collaboration avec les ministères, les branches et les agences vietnamiennes, notamment le ministère des Affaires étrangères, pour renforcer la coopération dans tous les domaines des relations bilatérales, régionales et internationales des deux pays. - VNA

