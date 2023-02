Le ministre délégué auprès de la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l’étranger, Olivier Becht. Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Selon un communiqué de presse de l’Ambassade de France au Vietnam, M. Olivier Becht, ministre délégué auprès de la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l’étranger, se rend en déplacement officiel au Vietnam du 28 février au 2 mars 2023.

Cette visite officielle, qui s’inscrit dans le cadre du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam et du 10e anniversaire de leur partenariat stratégique célébrés cette année, a pour objectif de renforcer la coopération entre la France et le Vietnam et réaffirmer l’importance de la stratégie française en Indopacifique ainsi que la nécessité de renforcer la présence économique française dans cette zone.

Le Vietnam joue un rôle central dans la mise en œuvre de cette stratégie. C’est en effet un pays clé et dynamique de l’ASEAN : en 2022, l’économie vietnamienne a enregistré sa plus forte croissance des 25 dernières années (8%). De plus, la France entretient des liens historiques avec le Vietnam. De nombreuses entreprises françaises y sont déjà implantées avec environ 300 entreprises françaises, employant environ près de 50 000 personnes.

Le ministre délégué Olivier Becht entend mettre ce déplacement à profit pour soutenir les grands projets structurants pilotés par des entreprises françaises ainsi que pour valoriser l’émergence de nouveaux partenariats. M. Olivier Becht s’entretiendra avec les autorités vietnamiennes à Hanoï.

Il participera au forum Asie Pacifique des Conseillers du Commerce Extérieur de la France prévue les 2 et 3 mars à Ho Chi Minh-Ville qui réunira près de 500 chefs d’entreprises françaises opérant dans la région.

Olivier Becht soulignera l’importance de la présence industrielle française au Vietnam dans le secteur de la santé. Il visitera en particulier l’usine SANOFI, présente au Vietnam depuis 70 ans et qui y emploie 1 100 personnes, dont 400 au sein de l’usine de production, et opère un centre de recherche et développement.

Parallèlement, le ministre délégué sera accompagné d’une délégation d’une vingtaine de PME et ETI françaises dans le cadre d’une mission opérée par Bpifrance et Business France.

Olivier Becht rencontrera la communauté française, très nombreuse au Vietnam, les élus consulaires et des représentants d’associations françaises. Il visitera le lycée français de Hanoï, fleuron de l’enseignement français en Asie du Sud-Est. -VNA