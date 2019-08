Panorama de la rencontre. Photo : mod.gov.vn



Hanoï (VNA) – Le général d'armée Ngo Xuan Lich, ministre de la Défense, a eu le 5 août à Hanoï une entrevue avec la vice-présidente de la Commission européenne (CE) et haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini.



Les deux parties ont discuté du développement de la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité, sur la base du droit international et de l’engagement commun. Les mécanismes et cadres de coopération entre le Vietnam et l’UE continueront d’être renforcés, contribuant ainsi à la paix mondiale, à la stabilité et au développement régional, et favorisant la Stratégie d’intégration internationale du Vietnam et la Stratégie globale de l’UE.



Les relations de partenariat et de coopération dans la défense et la sécurité contribueront à la mise en valeur et à la défense des principes et droits fondamentaux reconnus par la Charte de l’ONU et la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu’au maintien du système international basé sur les règles et conforme au droit international humanitaire auquel le Vietnam, l’UE et ses membres font partie.



Les deux parties se sont engagées à collaborer pour obtenir des résultats concrets dans le règlement des défis de sécurité communs en Asie et d’ailleurs, via l’application complète des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et de l'agenda « Femmes, Paix, et Sécurité ».



Concernant la coopération dans la gestion de crise, les deux parties ont salué l’achèvement de leurs négociations d’un accord-cadre de participation (Framework Participation Agreement - FPA) qui permettra au Vietnam de participer aux opérations de gestion de crise menées par l’UE.



Elles ont décidé de renforcer leur coopération dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU, d’intensifier leur participation à la garantie de la liberté de navigation et de survol, la résilience aux défis traditionnels et non traditionnels tels que recherche et sauvetage, lutte contre la piraterie, la criminalité organisée et la contrebande, selon le droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Les deux parties vont partager des expériences sur la cybersécurité, dont la Convention de Budapest sur la cybercriminalité et l’application du droit international dans le cyberespace. Parallèlement, les deux parties vont collaborer dans la défense et la sécurité afin de renforcer la compréhension mutuelle, soutenir la structure régionale de sécurité dirigée par l’ASEAN et d’autres formes de coopération multilatérale dans la sécurité en Asie, favoriser les programmes existants de formation et de coopération dans la gestion de crise dans la région.



Le ministère vietnamien de la Défense soutient le souhait de l’UE de participer aux structures de défense et de sécurité de la région Asie-Pacifique. L’UE souhaite que le Vietnam continue d’apporter ses contributions au maintien de la paix, de la stabilité et au développement de la région, en tant que président de l’ASEAN en 2020.



Dans le cadre de l’Accord-cadre de partenariat et de coopération, le Vietnam et l’UE organiseront des consultations périodiques sur la défense et la sécurité afin d’assurer l’efficacité de leur coopération dans ce secteur. -VNA