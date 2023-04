Hanoï, 9 avril (VNA) - Le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a reçu le 8 avril à Hanoï une délégation de membres du Congrès américain dirigée par le sénateur Jeff Merkley.

Le ministre de la Défense, le général Phan Van Giang et une délégation de membres du Congrès américain dirigée par le sénateur Jeff Merkley. Photo : VNA

Le ministre Phan Van Giang a déclaré que la visite de la délégation du Congrès américain est importante dans le contexte où les deux pays se préparent à marquer le 10e anniversaire de leur partenariat intégral.

Il a affirmé que le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l'un de ses partenaires importants et souhaite promouvoir les relations avec les États-Unis sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté et des institutions politiques de l'autre, pour les intérêts des deux pays et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Selon le général Phan Van Giang, la coopération bilatérale en matière de défense s'est déroulée conformément au bon développement du partenariat intégral entre les deux pays, produisant des résultats positifs en termes de dialogue-consultation, d'échange de délégations, de règlement des conséquences de la guerre, de formation, de recherche et sauvetage, du travail de maintien de la paix et de la médecine militaire.

Il a souligné le travail conjoint pour surmonter les conséquences de la guerre. Par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), les deux parties ont coopéré efficacement dans des projets tels que le nettoyage à la dioxine de l'aéroport de Bien Hoa et le soutien aux personnes handicapées dans les provinces gravement touchées par l'agent orange/dioxine.

Le ministre Phan Van Giang a profité de l'occasion pour remercier les membres du Congrès américain pour leurs contributions à la coopération sur le règlement des conséquences de la guerre, en particulier celles apportées par le sénateur Patrick Leahy.

Il a proposé que les membres du Congrès américain fassent pression pour que le Congrès continue de soutenir la coopération en matière de défense entre le Vietnam et les États-Unis, en se concentrant sur le règlement des conséquences de la guerre, la formation, la médecine militaire et le maintien de la paix de l'ONU.

Le sénateur Jeff Merkley s'est engagé à travailler pour promouvoir la collaboration avec le Vietnam, en particulier dans le domaine de la résolution des conséquences de la guerre.

Le sénateur américain Jeff Merkley (droite) présente au ministère vietnamien de la Défense un ensemble de documents contenant des informations sur des soldats vietnamiens portés disparus pendant la guerre au Vietnam. Photo : VNA

A cette occasion, Jeff Merkley a présenté au ministère vietnamien de la Défense un ensemble de documents contenant des informations sur des soldats vietnamiens portés disparus pendant la guerre au Vietnam.

Le ministre Phan Van Giang a, pour sa part, envoyé au sénateur Patrick Leahy un film sur les contributions du sénateur aux relations entre les deux pays.- VNA