Hanoi (VNA) – Le ministre de la Défense, Phan Van Giang, a reçu jeudi 2 juin à Hanoi le directeur général du ministère israélien de la Défense, Amir Eshel, en visite au Vietnam pour participer au deuxième dialogue sur la politique de défense Vietnam-Israël.

Le ministre de la Défense, Phan Van Giang (à droite) et le directeur général du ministère israélien de la Défense, Amir Eshel, à Hanoi, le 2 juin. Photo: VNA

Le général Phan Van Giang a salué les résultats du dialogue, qui, selon lui, contribueront à renforcer les liens de défense ainsi que l’amitié et la coopération entre les deux pays.Il a affirmé que les responsables du ministère vietnamien de la Défense continueront de créer des conditions favorables pour que les deux parties mènent de nouvelles formes de coopération en mettant l’accent sur la formation de la main-d’œuvre de haute technologie, le transfert de technologie, la cybersécurité et le sauvetage.Pour sa part, Amir Eshel a déclaré que lors de sa visite, la délégation israélienne cherchera de nouvelles opportunités de partenariats entre les deux ministères de la Défense.Informant son hôte du dialogue, il a noté que les deux parties avaient signé un accord de coopération avec un contenu détaillé et pratique qui répondra à la demande de coopération en matière de défense entre les deux pays. – VNA