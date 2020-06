Le ministre de la Défense, le général Ngo Xuan Lich (droite) et le nouvel ambassadeur de la République de Corée au Vietnam Park Noh-wan (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le ministre de la Défense, le général Ngo Xuan Lich, a reçu le nouvel ambassadeur de la République de Corée au Vietnam Park Noh-wan à Hanoi le 1er juin.Lors de la réunion, le responsable vietnamien a exprimé sa conviction que le diplomate s'acquittera de ses tâches et apportera une contribution positive au développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et la République de Corée, y compris la coopération en matière de défense.Il a souligné le développement florissant des relations de défense bilatérales au cours des dernières années, en particulier dans l'échange de délégations de haut niveau, le dialogue sur la politique de défense, la formation du personnel et le règlement des conséquences des engins non explosés d'après-guerre.Lich a appelé les deux parties à continuer de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération en matière de défense signés tout en améliorant l'échange de délégations, notamment entre les jeunes officiers et le partage d'expérience dans le temps à venir.Il a également remercié le gouvernement de la République de Corée pour son soutien actif au Vietnam dans la prévention de la pandémie de COVID-19.Pour sa part, l'invité a promis de faire tout son possible pour accomplir ses missions, en contribuant à promouvoir le développement pratique et efficace des relations bilatérales en général et de la coopération en matière de défense en particulier. -VNA