Le ministre de la Défense, Ngo Xuan Lich (droite) et l'ambassadeur du Laos, Thongsavanh Phomvihane.

Hanoi (VNA) - Le ministre de la Défense, Ngo Xuan Lich, a reçu l'ambassadeur du Laos, Thongsavanh Phomvihane, venu prendre congé de lui au terme de son mandat au Vietnam, à Hanoi le 5 septembre.



Il a félicité l'ambassadeur du Laos d'avoir achevé avec succès son mandat au Vietnam, ajoutant que les relations de coopération entre les deux pays se sont développées au cours des dernières années, le partenariat en matière de défense étant un pilier important.



Sur la base de la mise en œuvre des protocoles et des plans de coopération annuels, les liens de défense bilatéraux ont été approfondis dans tous les domaines: échanges de délégations à tous les niveaux, construction de Partis, travail politique, maintien de la sécurité et de l'ordre dans les zones frontalières, formation du personnel, a dit le général Ngo Xuan Lich.



Il a demandé aux ministères vietnamien et laotien de la Défense de renforcer la coordination dans les temps à venir afin de garantir fermement la sécurité politique dans leurs pays respectifs, ainsi que de préserver l'amitié traditionnelle et la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos.



Le diplomate laotien a hautement apprécié le développement du Vietnam et son rôle dans la région et dans le monde.



Il a décrit le Vietnam comme une source de motivation pour le développement du Laos.



Il s’engage à faire tout son possible dans toute nouvelle position pour contribuer au renforcement de l’amitié traditionnelle et de la solidarité particulière des deux pays. -VNA