Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a présidé une réunion du Bureau politique et du Secrétariat sur l’application de mesures disciplinaires à des comités et membres du Parti à Phu Yen.

La coopération entre le Japon et le Vietnam est de plus en plus importante pour la paix et la stabilité de la région et de la communauté internationale dans le contexte plein de mutations dans le monde.