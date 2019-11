Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc remet l’Ordre du Travail de première classe au ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remis au ministère des Sciences et des Technologies l’Ordre du Travail de première classe pour reconnaître ses acquis et contributions à l’oeuvre d’édification du socialisme et de défense nationale.

Le ministère a reçu cet Ordre lors d'une cérémonie organisée samedi 30 novembre à Hanoï pour marquer le 60e anniversaire de sa fondation.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a estimé les efforts du ministère et de son personnel durant ces 60 dernières années de naissance et de développement. Il a souligné que les sciences et les technologies constituaient le facteur décisif pour la croissance à long terme et la clé permettant au Vietnam de passer le niveau de revenu intermédiaire. Il a exhorté les chercheurs scientifiques et technologiques à maintenir leur passion pour la recherche et l'innovation afin de promouvoir le développement des sciences et technologies du pays dans le futur.

Prenant la parole, le ministre des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh, a déclaré que le ministère avait vu le jour en 1959 en tant que Comité national scientifique et technique. Le ministère a changé son nom plusieurs reprises avant de devenir le ministère des Sciences et des Technologies en 2002. Le ministère est confié la mission en qualité d'un organe de consultation du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques en matière de sciences, de technologies et d'innovation.

A l’époque d'intégration internationale avec de nombreuses opportunités et défis, notamment la 4e révolution industrielle et l'application de l'Accord du partenariat transpacifique global et progressif et d'autres accords de libre-échange de nouvelle génération, le ministère continuera à s'efforcer, à encourager les contributions des scientifiques et des investisseurs pour se développer. Il coopérera étroitement avec les ministères, les agences et les localités ainsi que la communauté des scientifiques, des gestionnaires, des entreprises pour mettre en œuvres ses missions, a conclu Chu Ngoc Anh.



A cette occasion, a eu lieu une exposition présentant les produits et services utilisés dans les domaines de mécanique de fabrication, de l'électronique, des télécommunications, de la médecine, de la pharmacie… -VNA