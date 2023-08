Sciences Conférence internationale "Windows on the Universe" à Binh Dinh La conférence internationale « Windows on the Universe » (Fenêtres sur l'univers) a commencé le 7 août à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre), réunissant près de 200 scientifiques et conférenciers.

Sciences Le Forum numérique Vietnam - Australie 2023 pour renforcer la coopération bilatérale Le Forum numérique Vietnam - Australie 2023 s'est tenu le 4 août à Sydney, en Australie, dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ainsi que dans le domaine numérique.

Sciences Faire du Technopôle de Hòa Lac une ville futuriste et technologique Le Technopôle de Hòa Lac, à cheval sur les deux districts de Thach That et Quoc Oai, à Hanoï, couvre une superficie totale de près de 1.600 hectares. Les projets d'investissement ici ont contribué à la formation d'un écosystème dans le domaine des technologies, dans le but de devenir une ville futuriste et technologique.