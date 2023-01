Le ministre de la Défense Phan Van Giang à la cérémonie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Défense a lancé lundi 30 janvier la Fête de plantation d’arbres du printemps 2023 au Musée de l’Histoire militaire du Vietnam à Hanoï.

Cette activité était en réponse à l’appel du Président Hô Chi Minh lancé il y a 64 ans, à l’occasion du 93e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Têt traditionnel du Chat 2023.

S’exprimant lors de l’événement, le ministre de la Défense Phan Van Giang, également membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale , a indiqué que depuis 2021, les unités militaires avaient planté plus de 7 millions d’arbres sur 3.600 ha de forêts.

Il a estimé que l’Armée populaire du Vietnam atteindrait l’objectif de planter environ 3,2 millions d’arbres et couvrir plus de 2.000 ha de forêts cette année, en vue de réaliser avec succès le programme "Pour un Vietnam vert" lancé par le Premier ministre dans le but de planter un milliard d’arbres.

Des délégués plantent d'arbres dans le campus du musée de l'Histoire militaire du Vietnam. Photo: VNA

Après la cérémonie de lancement, le général Phan Van Giang, le général Luong Cuong, président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, le général de corps d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, et des délégués ont planté des centaines d’arbres dans le campus du musée actuellement en construction. -VNA