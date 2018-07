L'ambassadeur vietnamien au Mexique, Nguyen Hoai Duong (gauche) et le gouverneur de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna. Photo: VNA



Mexico, 23 juillet (VNA) - L'ambassadeur vietnamien au Mexique, Nguyen Hoai Duong, a effectué une visite de travail dans l'État de Zacatecas, dans le centre du Mexique, les 18 et 21 juillet.



Lors d'une réunion avec le gouverneur de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, l'ambassadeur Nguyen Hoai Duong a souligné le potentiel de coopération bilatérale dans les domaines de l'investissement, du commerce, de l'agriculture, de l'éducation, du tourisme et de la culture.



Il a remercié l'administration de Zacatecas pour son soutien au projet de coopération en acupuncture entre l'Université Autonome de Zacatecas (UAZ) et l'Hôpital national d'acupuncture du Vietnam au cours de ces 15 dernières années.



Le diplomate a exprimé sa conviction que l'Accord global et progressif de Partenariat transpacifique (CPTPP), dont le Vietnam et le Mexique sont parties, contribuerait à renforcer l'amitié et la coopération bilatérales dans tous les domaines, notamment l'économie, le commerce et l'investissement.



Pour sa part, le gouverneur Alejandro Tello a affirmé que Zacatecas était disposé à renforcer sa coopération multiforme avec les localités vietnamiennes.



Il a fait l'éloge des acupuncteurs vietnamiens qui ont soigné des centaines de milliers de patients à Zacatecas et formé des étudiants d'UAZ.



Le responsable a indiqué qu'il se rendrait au Vietnam avec une délégation d'entreprises de Zacatecas pour explorer les opportunités de coopération avec les localités vietnamiennes.



L’ambassadeur Nguyen Hoai Duong a eu également une séance de travail avec la Direction de l’UAZ, lors de laquelle le recteur Antonio Guzman Fernandez a remis une lettre d'intention au diplomate, démontrant la volonté de l'université d'augmenter ses échanges d'étudiants avec ses homologues vietnamiens.



Il a aussi salué la coopération efficace avec l'Hôpital national d'acupuncture du Vietnam et s'est engagé à accorder plus de bourses aux étudiants vietnamiens. L'UAZ prévoit d'offrir cette année 15 bourses dans les domaines du droit, de l'économie, des langues et du tourisme.



L'ambassadeur Nguyen Hoai Duong a également assisté à l'ouverture de la foire agricole internationale de Zacatecas et a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne. -VNA