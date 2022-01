Hanoi (VNA) – Le mausolée du Président Hô Chi Minh, à Hanoi, restera ouvert au public lundi 31 janvier, de 08h00 à 11h30, a annoncé Comité de gestion du mausolée du Président Hô Chi Minh.

Le mausolée du Président Hô Chi Minh sur la place Ba Dinh, à Hanoi. Photo : VNA

Construit en 1973 sur la place Ba Dinh où le Président Hô Chi Minh a lu la déclaration d’indépendance du Vietnam en 1945, et ouvert au public en 1975, le mausolée a accueilli des dizaines de millions de visiteurs vietnamiens et étrangers venus rendre hommage au héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam. – VNA