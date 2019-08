Le pont couvert de Thanh Toàn est reconnu site culturel national. Photo : CVN



Thua Thiên-Huê (VNA) - La province centrale de Thua Thiên-Huê organise un marché nocturne près du pont de Thanh Toàn tous les mois le 16e jour du calendrier lunaire à partir de 19h00.



À cette occasion, le marché de nuit présentera la gastronomie de Huê, les jeux folkloriques et les spectacles de bài choi (un art combinant chant folklorique et jeu de cartes) aux visiteurs. Ces derniers auront également l’occasion de visiter la maison d'exposition d'outils agricoles.



Nguyên Van Phuc, directeur adjoint du Service provincial du tourisme, a informé que l'événement sera organisé par les entreprises et la communauté locale sous le contrôle des autorités locales.



À deux pas du marché, se trouve l’un des plus vieux ponts du pays, le pont à toiture en tuiles de Thanh Toàn. Il est une destination de choix pour les touristes à la recherche de calme et de sérénité dans la campagne de Huê.



Ce pont enjambe un canal qui traverse le village de Thanh Toàn de la commune de Thuy Thanh, à environ 8 km du centre de la ville de Huê.



Un joyau d’architecture



Construit il y a plus de deux siècles, en 1776, ce pont en arc fut créé sous le règne du roi Lê Hiên Tông (1717-1786) par Trân Thi Dao, l'épouse d'un grand mandarin qui aidait les villageois aux alentours. En 1920, sous le règne du roi Khai Dinh (1885-1925), un autel fut installé sur le pont permettant de rendre hommage à Trân Thi Dao.



Entouré par les rizières, ce pont de bois d’une longueur de 18 m et près de 6 m de large, a la particularité d’avoir des balustrades à balcons. De chaque côté, des banquettes vous invitent au repos. Dix-huit piliers de bois et de fer soutiennent cet ouvrage. Un modèle d’architecture pour les autres ponts de l’époque, en raison de sa toiture en tuile compartimentée.



Malgré les tempêtes, les inondations et les guerres qui endommagèrent régulièrement la structure, les villageois entreprirent à chaque fois, de restaurer ce trésor architectural. Un pont qui lui valu même le titre de "site culturel national" en 1990.



Pendant la haute saison, de mars à septembre, le pont accueille près de 200 visiteurs par jour dont la plupart sont étrangers. Une affluence qui fait de lui, un lieu très apprécié des touristes du monde entier.



Dans le cadre de la restauration et la modernisation du pont, la province a versé environ 13 milliards de dôngs. L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a également soutenu un projet de développement du tourisme communautaire dans la commune de Thuy Thanh.-CVN/VNA