Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay . Photo: AccorHotels

Hanoï (VNA) - En 2022, de nombreux projets des grandes marques internationales de l'hôtellerie entreront en service tels que Regent Phu Quoc, Voco Hotel Da Nang, Best Western Plus Marvella Nha Trang, Radisson Resort Phan Thiet, Mercure Da Lat, etc.

Selon Mauro Gasparotti, directeur de Savills Hotels APAC, les signaux positifs récents montrent que de nombreux propriétaires d'hôtels ainsi que les équipes d'exploitation hôtelière redémarrent leurs activités commerciales, mettent en œuvre des plans de recrutement et de formation, et promeuvent des activités de marketing pour attraper la vague de reprise du marché international.

Savills Vietnam a enregistré de nombreux projets hôteliers qui accélèrent la construction, l'achèvement et la mise en œuvre des activités de pré-ouverture pour accueillir les visiteurs dans un proche avenir.

Actuellement, de nombreux pays reprennent progressivement leurs activités touristiques comme la Thaïlande, l'Indonésie, le Cambodge. Pour affirmer sa position sur la carte du tourisme international, l'industrie touristique vietnamienne doit promouvoir les activités de communication, de publicité et de promotion du tourisme. Cela nécessite une coordination étroite entre des agences, des autorités locales, des organisations et entreprises opérant dans ce domaine, a partagé Mauro Gasparotti.

Après quatre mois de lancement du programme pilote du "passeport vaccinal", le Vietnam a accueilli près de 9.000 touristes étrangers.

Premier Village Phu Quoc Resort.

La liberté de circulation a aidé le marché du tourisme intérieur à se réchauffer. Dans le même temps, la reprise des lignes aériennes internationales en mars est une occasion en or pour le tourisme vietnamien. Selon Matthew Powell - directeur de Savills Hanoï, les visiteurs internationaux joueront un rôle comme un levier puissant pour la résurgence du marché touristique vietnamien.

Selon les statistiques de Savills, le nombre de projets hôteliers et de resorts connus au Vietnam a augmenté de manière impressionnante, passant de 36 projets avec 8 200 chambres en 2010 à 120 projets avec 32 000 chambres à la fin du mois de janvier 2022.

En outre, environ 64 marques hôtelières régionales et internationales sont présentes sur le marché vietnamien. La coopération avec des unités internationales aide les hôtels à toucher une clientèle plus large, notamment le marché des clients étrangers. -VNA