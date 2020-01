Hanoi, 15 janvier (VNA) - À l’occasion de la fin du Têt 2019, la Maison d’édition Dông A a publié un livre Le Têt Ky Hoi 2019 - Année du Cochon. Cette œuvre contribue à préserver la beauté de la culture vietnamienne. Le moment idéal pour partager en famille, l’Histoire du Têt.

À la suite du lancement du livre Le Têt Ky Hoi 2019 - Année du Cochon", la Maison d’édition Dông A a demandé aux auteurs et lecteurs de l’ensemble du pays de participer à l’ouvrage Le Têt Canh Ty 2020 - Année du Rat". Outre la poésie et la musique, ce livre contient de nombreux articles intéressants tels que Mèo-Chuôt : Môt mât môt con (Chat-Rat : un mort et un vivant) de l’auteur Quy Hiên, Tuong dài nhân vât van chuong (Statue d’un personnage littéraire) de Dang Bay, etc. L’ouvrage est d’autant plus attrayant grâce aux photos et tableaux illustrés des peintres Thành Chuong, Lê Tri Dung, Dô phân, Dang Tiên, Dô Hoàng Tuong ou encore Luong Xuân Doàn.En parallèle, sortira prochainement le livre Têt doàn viên (Têt de retrouvaille) publié par Sông - des auteurs vietnamiens d'Alpha Books. Il renferme des écrits connus notamment du journaliste Pham Công Luân, le chercheur Nguyên Hùng Vi, les littéraires Nguyên Quang Thiêu, Trung Sy et Truong Van Quy ou encore la présentatrice Thao Vân. Cette œuvre retrace l’atmosphère du Têt traditionnel d’hier et d’aujourd’hui.Cette année, la Maison d’édition Kim Dông va également présenter à ses lecteurs un livre intitulé Nhâm nhi Têt. Il se divise en plusieurs parties : l’origine du Têt, sa gastronomie, etc. Des histoires originales racontées par Xuân Quynh, Trân Hoài Duong, Ly Lan, Kim Hoà et bien d’autres."Ces livres sur le Têt traditionnel apportent toujours plus de précisions sur les caractéristiques culturelles, la gastronomie ou encore les us et coutumes des Vietnamiens. À la lecture du livre Têt doàn viên , on va chercher à comprendre et approfondir ses connaissances sur l’origine et la signification du Têt au Vietnam", a partagé l’écrivain Nguyên Quang Thiêu, directeur de la Maison d’édition Hôi Nhà Van. - CVN/VNA