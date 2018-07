Photo: baomoi



Hanoi (VNA) - En 2018, le Vietnam a obtenu 41/100 points soit la 14e rang au classement de la couverture des services de Cloud, ce qui montre le modèle de Cloud devient de plus en plus populaire et plus dominant que le modèle informatique traditionnel.



S'exprimant lors d'un séminaire intitulé "Le Cloud computing, fondement de la révolution industrielle 4.0" organisé le 16 juillet par Viettel IDC, Nguyen Tien Dung, directeur de Viettel IDC, a déclaré que le Cloud, l'IoT, le Big Data et l'IA sont les 4 technologies de la révolution 4.0, avec le Cloud comme base, l'infrastructure des trois autres.



"Considérant le Cloud computing comme la base de la révolution 4.0, Viettel a décidé d'y investir massivement non seulement pour répondre aux besoins d'avant-garde dans sa révolution 4.0, mais aussi vouloir créer une infrastructure 4.0 pour la société en général, comme Viettel l'a fait dans le domaine des télécommunications", a déclaré Nguyen Tien Dung.



Actuellement, Viettel IDC est le seul fournisseur avec un écosystème de services complet pour les clients: calcul, réseau, stockage, sécurité, services de gestion, récupération de données et autres services. La plupart des grandes entreprises et organisations au Vietnam, en particulier les entreprises fournissant des services de contenu numérique de premier rang mondial, ont mis en place une base de données de nuage à Viettel IDC.



Selon une enquête de Viettel IDC, le Vietnam est le pays le plus dynamique pour le Cloud computing (+64,4% par an) en 2010-2016, bien au-dessus de la moyenne de l'ASEAN (49,5%).



Viettel IDC prévoit que ces 2-3 prochaines années, le Cloud computing va vraiment exploser et devenir un facteur important pour le développement de la révolution 4.0 au Vietnam. - CPV/VNA